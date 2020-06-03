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Кулак перешел в «Чеховские Медведи»

03.06.2020 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский гандболист Артем Кулак перешел в «Чеховские Медведи», сообщает сайт российской команды.

Контракт заключен до 2022 года.

Кулак выступал за БГК. В составе брестского клуба он стал пятикратным чемпионом Беларуси. За сборную гандболист провел 13 матчей и забил 21 гол.

Ранее сообщалось, что Кулак может перейти в «Вардар». Позже эта информация была опровергнута.

Алонсо о конфликте с Кулаком: «Эта история несколько раздута. У меня были определенные ожидания от ежедневной работы»

 
 
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Белорусский гандболист Артем Кулак перешел в «Чеховские Медведи», сообщает сайт российской команды.
 
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