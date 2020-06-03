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Кулак перешел в «Чеховские Медведи»
03.06.2020 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский гандболист
Контракт заключен до 2022 года.
Кулак выступал за БГК. В составе брестского клуба он стал пятикратным чемпионом Беларуси. За сборную гандболист провел 13 матчей и забил 21 гол.
Ранее сообщалось, что Кулак может перейти в «Вардар». Позже эта информация
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Белорусский гандболист Артем Кулак перешел в «Чеховские Медведи», сообщает сайт российской команды.
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