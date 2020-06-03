Матвеенко о задержании Тихановского: «Те, кто видел видео, говорили, что смешное задержание»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко в разговоре с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о происходящем в стране.

- Следите ли за кампанией по сбору подписей?

– Не особо. Но сегодня в городе видел, что у нас собирают за Бабарико.

- А сами не подписывались еще?

– Нет. Если честно, я против всех пока что. Никто меня не убедил пока. Может, я мало смотрю.



- В вашем окружении есть, кто выступает за альтернативных кандидатов?

– В Витебске, кстати, много у меня друзей и знакомых агитируют за Бабарико. И пикеты за Тихановского же много где проводят, точнее за жену, наверное.

- Видели ли как задерживают Тихановского?

– Я не видел, но что-то ребята обсуждали в раздевалке, что там, да... Смешное. Я так понял нелегитимное, наверное.

- Нелегитимное?

– Я так слышал, что ребята обсуждали. Те, кто видел видео, говорили, что смешное задержание.

- Читали слова наших белорусских спортсменов в поддержку действующей власти? Как кажется, это их искренняя позиция или это они из под палки высказались?

– Наверное, искренняя. Как бы тяжело ни было, а к спорту власть относится более-менее неплохо, если сравнивать с другими слоями. Спорт у нас всегда поддерживали.

- На выборы пойдете?

– Буду думать. Даст ли это что-то или не даст, не знаю.

- Видели очереди в выходные? Как на это реагируете? Кажется, что появился запрос на перемены

– Главное, чтобы эти люди, которые в очередях стоят, блин, чтобы они понимали. Мне кажется, что половина там просто как стадное – пошел с другом. Мне так кажется. Может быть, половина и хотят этих перемен, а половина просто уже за толпой пошли.

Мне кажется, оппозиция, все эти кандидаты, все-таки как-то поздно спохватились. Когда до выборов осталось... До этого ничего не было слышно так особо или, может, им не давали говорить, – сказал Матвеенко.

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