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Матвеенко о задержании Тихановского: «Те, кто видел видео, говорили, что смешное задержание»
03.06.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Витебска»
- Следите ли за кампанией по сбору подписей?
– Не особо. Но сегодня в городе видел, что у нас собирают за Бабарико.
- А сами не подписывались еще?
– Нет. Если честно, я против всех пока что. Никто меня не убедил пока. Может, я мало смотрю.
– В Витебске, кстати, много у меня друзей и знакомых агитируют за Бабарико. И пикеты за Тихановского же много где проводят, точнее за жену, наверное.
- Видели ли как задерживают Тихановского?
– Я не видел, но что-то ребята обсуждали в раздевалке, что там, да... Смешное. Я так понял нелегитимное, наверное.
- Нелегитимное?
– Я так слышал, что ребята обсуждали. Те, кто видел видео, говорили, что смешное задержание.
- Читали слова наших белорусских спортсменов
– Наверное, искренняя. Как бы тяжело ни было, а к спорту власть относится более-менее неплохо, если сравнивать с другими слоями. Спорт у нас всегда поддерживали.
- На выборы пойдете?
– Буду думать. Даст ли это что-то или не даст, не знаю.
- Видели очереди в выходные? Как на это реагируете? Кажется, что появился запрос на перемены
– Главное, чтобы эти люди, которые в очередях стоят, блин, чтобы они понимали. Мне кажется, что половина там просто как стадное – пошел с другом. Мне так кажется. Может быть, половина и хотят этих перемен, а половина просто уже за толпой пошли.
Мне кажется, оппозиция, все эти кандидаты, все-таки как-то поздно спохватились. Когда до выборов осталось... До этого ничего не было слышно так особо или, может, им не давали говорить, – сказал Матвеенко.
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Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко в разговоре с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о происходящем в стране.
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