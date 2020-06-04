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Дмитрий Бага об опыте Альшевского во взрослом футболе: «У нас с ребятами тоже возникали сомнения на этот счет»

04.06.2020 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о главном тренере команды.

– Каков Альшевский в общении?

– Мне с ним комфортно. Ничего плохого не могу сказать. Коллектив отличный, микроклимат прекрасный. Он может пошутить, мы можем в ответ – тот же Егор Филипенко, например. Все отлично.

– Он первый раз работает со взрослыми футболистами. Это заметно?

– Поначалу у нас с ребятами тоже возникали сомнения на этот счет. У Андрея Анатольича, думаю, они тоже были. Мне кажется, и у самого Кирилла Петровича. Он много лет работал в юношеском футболе, а тут взрослый, где все кардинально отличается. Но видно было, что он готовился. Понимал, куда идет, понимал, что за команда, какие задачи и в какой мы ситуации после прошлого года. И уже на сборах в Турции стало понятно, что все наши сомнения напрасны. Мне кажется, он справляется, – сказал Бага.

Дмитрий Бага – о провале на старте, притирке к Альшевскому, мемах про себя и о том, как меняется Андрей Капский

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Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о главном тренере команды.
 
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