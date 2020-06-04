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Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф: «Мой дорогой друг и любимый брат Головченко назначен премьер-министром Беларуси»

04.06.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф обрадовался назначению Романа Головченко на пост премьер-министра Беларуси.

«Лучшая новость за сегодня, мой дорогой друг и любимый брат Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. Всего наилучшего», – написал Сейф.

Напомним, Таджедин Сейф в 2018 году был представлен как новый партнер брестского «Динамо».

Таджедин Сейф сопровождал Диего Марадону во время визита аргентинца в Беларусь.

 
Теги: Новости
 
 
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Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф обрадовался назначению Романа Головченко на пост премьер-министра Беларуси.
 
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