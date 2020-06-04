|
Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф: «Мой дорогой друг и любимый брат Головченко назначен премьер-министром Беларуси»
04.06.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф обрадовался назначению Романа Головченко на пост премьер-министра Беларуси.
«Лучшая новость за сегодня, мой дорогой друг и любимый брат Роман Головченко назначен премьер-министром Беларуси. Всего наилучшего», – написал Сейф.
Напомним, Таджедин Сейф в 2018 году был представлен как новый партнер брестского «Динамо».
Таджедин Сейф сопровождал Диего Марадону во время визита аргентинца в Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф: «Мой дорогой друг и любимый брат Головченко назначен премьер-министром Беларуси»
Партнер брестского «Динамо» Таджедин Сейф обрадовался назначению Романа Головченко на пост премьер-министра Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)