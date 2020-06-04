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Павел Савицкий: «Нам сам Зайцев говорил не раз: никакого «Руха», только «Динамо»

04.06.2020 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в интервью «Прессболу» рассказал о матче против «Руха» в 11-м туре чемпионата Беларуси.

- Реально чувствовал принципиальность? А то ведь почти все футболисты говорят: обычный матч за три очка...

– Ну да, чувствовал. Возможно, оттого, что это первое дерби. Да и Сергей Петрович Ковальчук сильно мотивировал на победу. Мол, если и в таком поединке будем плохо выглядеть, то все — и тренеры, и игроки, — наверное, должны будут сделать выводы.

- Я приблизительно представляю, какое отношение к «Руху» в Бресте. А какое в «Динамо»?

– Нормальное. Конечно, много по этому поводу шутили. А сейчас — все серьезно. Относимся, как к любому другому сопернику. Тем более «Рух» идет в таблице почти наравне с нами.

- Есть ли что-то наподобие ревности?

– Нет, конечно! А с чего ей взяться?

- Хотя бы из высказывания Александра Зайцева по поводу «Динамо» и «Руха»...

– Да он вообще все не так говорил! И успокойтесь уже, все давно забыто. Нам сам Николаич говорил не раз после этого: никакого «Руха», только «Динамо». Если бы проект на самом деле свернулся, уже все давно заметили бы. Но у нас по-прежнему все нормально. А в будущем, уверен, будет еще лучше, – сказал Савицкий.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в интервью «Прессболу» рассказал о матче против «Руха» в 11-м туре чемпионата Беларуси.
 
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