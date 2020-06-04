Павел Савицкий: «Когда убрали Латала, весь город Ковальчука носил на руках. Орали: «Петрович навсегда!» А как только неудача, начинает выливаться грязь»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в интервью «Прессболу» поделился мнением о критике в адрес главного тренера команды Сергея Ковальчука.

- Сейчас многие критикуют Ковальчука. Это добавляет психологического дискомфорта?

– Немного. Но дело не в этом. Нам тоже обидно за тренера. То, что говорят в его адрес, — некрасиво и не по-человечески. Все эти скандирования «Уходи!» и прочее. Никто уже не помнит времен, когда Петрович один оставался с этим клубом и команда находилась на дне. Денег не было. Помню, когда убрали Радека Латала, весь город Ковальчука носил на руках. Орали: «Петрович навсегда!» А как только неудача, начинает выливаться грязь. Причем, уверен, это одни и те же люди. Ну, впрочем, всегда так было. В любом случае в наших поражениях нельзя винить одного только Ковальчука.

- Хорошо. Мне уже с начала сезона пол-Бреста сказали, что в команде все нормально, никаких перемен по сравнению с прошлым годом. Так откуда разница в результатах?

– Не знаю. Может, где-то не везет. В матче с БАТЭ в чемпионате я не забил — а вдруг игра сложилась бы иначе. Где-то еще кто-то момент не реализовал. Может, физически недоработали на предсезонке, – сказал Савицкий.