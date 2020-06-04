Зинченко – Милевскому: «Владимирович, а зачем тебе, чтобы АПЛ возвращалась? Так ты в пятерку кандидатов на Золотой мяч войдешь»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с Артемом Милевским отметил, почему игроку брестского «Динамо» не выгодно возобновление АПЛ.

Милевский: Все ждем ваш футбол. АПЛ скоро должна стартовать.

Зинченко: Владимирович, а зачем тебе, чтобы АПЛ возвращалась? Так ты в пятерку кандидатов на Золотой мяч войдешь. А АПЛ вернется, там у тебя будет конкуренция – Де Брюйне и так далее.

Милевский: Ну, сейчас уже есть что посмотреть – бундеслига возобновилась. А так ни НХЛ, ни НБА, ни АПЛ. Только на самих себя смотрим.