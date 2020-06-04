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Зинченко – Милевскому: «Владимирович, а зачем тебе, чтобы АПЛ возвращалась? Так ты в пятерку кандидатов на Золотой мяч войдешь»
05.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с Артемом Милевским отметил, почему игроку брестского «Динамо» не выгодно возобновление АПЛ.
Милевский: Все ждем ваш футбол. АПЛ скоро должна стартовать.
Зинченко: Владимирович, а зачем тебе, чтобы АПЛ возвращалась? Так ты в пятерку кандидатов на Золотой мяч войдешь. А АПЛ вернется, там у тебя будет конкуренция – Де Брюйне и так далее.
Милевский: Ну, сейчас уже есть что посмотреть – бундеслига возобновилась. А так ни НХЛ, ни НБА, ни АПЛ. Только на самих себя смотрим.
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Зинченко – Милевскому: «Владимирович, а зачем тебе, чтобы АПЛ возвращалась? Так ты в пятерку кандидатов на Золотой мяч войдешь»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с Артемом Милевским отметил, почему игроку брестского «Динамо» не выгодно возобновление АПЛ.
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