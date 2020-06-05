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Владимир Осипов: «Бебе и Абуна в один год продлевали контракты с «Неманом» и в один голос говорили: «Мы остаемся в Гродно только ради Ковалевича»
05.06.2020 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал об отношениях футболиста и главного тренера
- Бебе утверждал, что Атеменгу и Абуне пришлось уйти из команды из-за расистских высказываний Ковалевича. Ты же в свое время сотрудничал с Абуной…
– «Неман» расстался с Абуной, потому что у него резко упал уровень игры. В свой первый гродненский год этот футболист приехал в Беларусь на зарплату в 500 долларов и стал лучшим фланговым защитником лиги по статистике InStat. Абуна даже попал в расширенный список по усилению
В итоге Абуна перезаключил контракт с «Неманом» на более солидную зарплату и сразу же стал играть гораздо хуже. Понятное дело, Игорь Николаевич был этим недоволен. Точно знаю, Ковалевич говорил африканцам: «Вы бедные играете намного лучше, чем богатые». Понятное дело, Ковалевич на эмоциях мог напихать каждому. Но разве нужно хвалить человека за ошибки?
– Мы прекрасно знаем, что на эмоциях Ковалевич может сказать всякое, но разве раньше это не задевало Бебе?
– Вот именно, что нет. Бебе и Абуна в один год продлевали контракты с «Неманом» и в один голос говорили: «Мы остаемся в
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Владимир Осипов: «Бебе и Абуна в один год продлевали контракты с «Неманом» и в один голос говорили: «Мы остаемся в Гродно только ради Ковалевича»
Менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал об отношениях футболиста и главного тренера «Немана» Игоря Ковалевича.
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