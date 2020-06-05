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Владимир Осипов: «Бебе и Абуна в один год продлевали контракты с «Неманом» и в один голос говорили: «Мы остаемся в Гродно только ради Ковалевича»

05.06.2020 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал об отношениях футболиста и главного тренера «Немана» Игоря Ковалевича.

- Бебе утверждал, что Атеменгу и Абуне пришлось уйти из команды из-за расистских высказываний Ковалевича. Ты же в свое время сотрудничал с Абуной…

– «Неман» расстался с Абуной, потому что у него резко упал уровень игры. В свой первый гродненский год этот футболист приехал в Беларусь на зарплату в 500 долларов и стал лучшим фланговым защитником лиги по статистике InStat. Абуна даже попал в расширенный список по усилению БАТЭ, но в Борисове сделали ставку на более молодого Филиповича, которого в перспективе можно продать.

В итоге Абуна перезаключил контракт с «Неманом» на более солидную зарплату и сразу же стал играть гораздо хуже. Понятное дело, Игорь Николаевич был этим недоволен. Точно знаю, Ковалевич говорил африканцам: «Вы бедные играете намного лучше, чем богатые». Понятное дело, Ковалевич на эмоциях мог напихать каждому. Но разве нужно хвалить человека за ошибки?

– Мы прекрасно знаем, что на эмоциях Ковалевич может сказать всякое, но разве раньше это не задевало Бебе?

– Вот именно, что нет. Бебе и Абуна в один год продлевали контракты с «Неманом» и в один голос говорили: «Мы остаемся в Гродно только ради Ковалевича». Особенно это относится к Абуне, которому после удачного сезона можно было бы найти команду с более высокой зарплатой. Но он лично сказал мне: «Если в «Немане» остается Ковалевич, то я сделаю то же самое». Точно такая же история была с Бебе, – сказал Осипов.

Почему Бебе так разозлился на Ковалевича и объективен ли он в своем гневе. Говорит экс-агент игрока

 
Теги: Гродно
 
 
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Менеджер Поля Бебе Владимир Осипов рассказал об отношениях футболиста и главного тренера «Немана» Игоря Ковалевича.
 
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