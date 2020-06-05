Арямнов про задеражние Тихановского: «Все должно быть культурно и мирно. Считаю, что гражданская война нам не нужна»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тяжелоатлет в разговоре с корреспондентом .com поделился мнением о ситуации в Беларуси в преддверии выборов президента страны.

– Следите ли за ситуацией с выборами?

– Конечно, слежу.

– Подписывались ли за кого-то из кандидатов? У вас в инстаграме фото с Сергеем Череченем. Подписывались за него или и за других тоже?

– Мне по душе молодой и талантливый человек с интересными взглядами на жизнь. Тем более профессионал своего дела. Думаю, что из него получится замечательный политик. От того я отдал подпись за него. А так, думаю, исход этой битвы предрешен, не начинаясь.

– Видели очереди на подписи за кандидатов? Что думаете по этому поводу?

– Это замечательно. Люди сознательно идут выбрать. Хотят отдать свой голос демократическим способом. Это же хорошо. Плохо, когда народу не интересно, когда выборы проходят. А так – замечательно.

– А видели задержание Тихоновского? Как вы отреагировали?

– Видел на видео некоторые моменты. Задержание тоже смотрел. С большего, я считаю, что все должно быть культурно. Нельзя в центре наших городов разводить демонстрации, выкрикивая чуть ли не матерные слова. Все должно быть культурно и мирно. А я считаю, что гражданская война нам не нужна. Это точно. И так все не очень хорошо и гладко, а еще нам гражданской войны не хватало.

– А что ждете от дня выборов 9 августа? Или как вы говорите, что все предрешено?

– Пойду на участки есть бесплатное мороженое, пить воду. Кушать булочки, пирожные. На халяву и уксус сладкий.

– А голос свой отдадите за кого-то?

– Конечно, отдам. Обязательно.

– Уже определились?

– Это секрет.

– А как считаете, действующий президент много хорошего сделал для спортсменов и нашего спорта?

– Более-менее зарплаты нормальные. Смотрите. Одним словом те призовые, которые я получил за соревнования. Я в том году стал серебряным призером чемпионата Европы и мира. Они еле-еле покрыли затраты на подготовку. В общем, финансовая поддержка у нас… Короче, я не знаю, как без мата говорить, – сказал Арямнов.