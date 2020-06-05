Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

АПЛ опубликовала расписание 28-го, 30-го, 31-го и 32-го туров после возобновления сезона.

Все матчи пройдут без зрителей.

Ниже представлено полное расписание перенесенных матчей АПЛ 28-го тура и всего 30-го тура. Также выборочно указаны матчи 31-го и 32-го тура.

28-й тур

17 июня, среда

«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 18:00

«Манчестер Сити» – «Арсенал» 20:15

30-й тур

19 июня, пятница

«Норвич» – «Саутгемптон» 18:00

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 20:15

20 июня, суббота

«Уотфорд» – «Лестер» 12:30

«Брайтон» – «Арсенал» 15:00

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 17:30

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 19:45

21 июня, воскресенье

«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» 14:00

«Астон Вилла» – «Челси» 16:15

«Эвертон» – «Ливерпуль» 19:00

22 июня, понедельник

«Манчестер Сити» – «Бернли» 20:00

31-й тур

23 июня, вторник

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 20:15

24 июня, среда

«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» 18:00

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 20:15

25 июня, четверг

«Саутгемптон» – «Арсенал» 18:00

«Челси» – «Манчестер Сити» 20:15

32-й тур

30 июня, вторник

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 20:15

1 июля, среда

«Арсенал» – «Норвич» 18:00

«Эвертон» – «Лестер» 18:00

«Вест Хэм» – «Челси» 20:15

2 июля, четверг

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 20:15

Все указанное время – летнее британское, разница с московским – -2 часа.

Полностью расписание до 2 июля можно изучить здесь .

АПЛ возвращается 17 июня! Это компромисс: лига хотела вернуться раньше, клубы – еще позже