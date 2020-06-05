ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

05.06.2020 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

АПЛ опубликовала расписание 28-го, 30-го, 31-го и 32-го туров после возобновления сезона.

Все матчи пройдут без зрителей.

Ниже представлено полное расписание перенесенных матчей АПЛ 28-го тура и всего 30-го тура. Также выборочно указаны матчи 31-го и 32-го тура.

28-й тур

17 июня, среда

«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 18:00

«Манчестер Сити» – «Арсенал» 20:15

30-й тур

19 июня, пятница

«Норвич» – «Саутгемптон» 18:00

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 20:15

20 июня, суббота

«Уотфорд» – «Лестер» 12:30

«Брайтон» – «Арсенал» 15:00

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 17:30

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 19:45

21 июня, воскресенье

«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» 14:00

«Астон Вилла» – «Челси» 16:15

«Эвертон» – «Ливерпуль» 19:00

22 июня, понедельник

«Манчестер Сити» – «Бернли» 20:00

31-й тур

23 июня, вторник

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 20:15

24 июня, среда

«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» 18:00

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 20:15

25 июня, четверг

«Саутгемптон» – «Арсенал» 18:00

«Челси» – «Манчестер Сити» 20:15

32-й тур

30 июня, вторник

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 20:15

1 июля, среда

«Арсенал» – «Норвич» 18:00

«Эвертон» – «Лестер» 18:00

«Вест Хэм» – «Челси» 20:15

2 июля, четверг

«Манчестер Сити»«Ливерпуль» 20:15

Все указанное время – летнее британское, разница с московским – -2 часа.

Полностью расписание до 2 июля можно изучить здесь.

АПЛ возвращается 17 июня! Это компромисс: лига хотела вернуться раньше, клубы – еще позже

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АПЛ опубликовала расписание 28-го, 30-го, 31-го и 32-го туров после возобновления сезона.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Савицкий: «По-прежнему есть мечта уехать в топ-чемпионат. Хочется прогрессировать, развивать карьеру»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика