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05.06.2020 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АПЛ опубликовала расписание 28-го, 30-го, 31-го и 32-го туров после возобновления сезона.
Все матчи пройдут без зрителей.
Ниже представлено полное расписание перенесенных матчей
28-й тур
17 июня, среда
«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 18:00
«Манчестер Сити» – «Арсенал» 20:15
30-й тур
19 июня, пятница
«Норвич» – «Саутгемптон» 18:00
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 20:15
20 июня, суббота
«Уотфорд» –
«Брайтон» – «Арсенал» 15:00
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 17:30
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 19:45
21 июня, воскресенье
«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» 14:00
«Астон Вилла» – «Челси» 16:15
«Эвертон» – «Ливерпуль» 19:00
22 июня, понедельник
«Манчестер Сити» – «Бернли» 20:00
31-й тур
23 июня, вторник
24 июня, среда
«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» 18:00
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 20:15
25 июня, четверг
«Саутгемптон» –
32-й тур
30 июня, вторник
«Брайтон» –
1 июля, среда
«Арсенал» – «Норвич» 18:00
«Эвертон» – «Лестер» 18:00
«Вест Хэм» – «Челси» 20:15
2 июля, четверг
Все указанное время – летнее британское, разница с московским – -2 часа.
Полностью расписание до 2 июля можно изучить
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