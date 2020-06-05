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Павел Савицкий: «По-прежнему есть мечта уехать в топ-чемпионат. Хочется прогрессировать, развивать карьеру»

05.06.2020 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в интервью «Прессболу» признался, что хотел бы уехать в зарубежный чемпионат.

- Есть еще желание поиграть за границей? Или в клубе-чемпионе и так хорошо?

– Конечно, хочется прогрессировать, развивать карьеру. По-прежнему есть мечта уехать в топ-чемпионат. Но сейчас меня все устраивает в Бресте. Я стал здесь чемпионом. Выиграл Кубки. До прихода в «Динамо» не было ни одного титула — а сейчас уже пять!

- Допустим, тебе летом предлагают контракт в хорошем чемпионате. Сорвешься?

– А как я сорвусь? У меня контракт.

- Не важно. Предположим, все зависит только от тебя.

– Ой, не люблю такие условные разговоры. Надо смотреть по ситуации. Не хочу загадывать. Сейчас я нацелен помогать «Динамо» и доказывать свою состоятельность здесь, – сказал Савицкий.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в интервью «Прессболу» признался, что хотел бы уехать в зарубежный чемпионат.
 
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