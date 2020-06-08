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Победа «Лиды» над «Мелиоратором» в Кубке Беларуси может быть аннулирована. В составе лидчан вышли четверо россиян
08.06.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Победа «Лиды» над
По регламенту, в составе команды должны играть одновременно не менее восьми граждан Беларуси. Однако в составе «Лиды» выступали четверо граждан России.
Факты и документы по этому матчу переданы в КДК АБФФ, который и примет решение об участнике 1/16 финала Кубка.
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