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Победа «Лиды» над «Мелиоратором» в Кубке Беларуси может быть аннулирована. В составе лидчан вышли четверо россиян

08.06.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Победа «Лиды» над «Мелиоратором» (2:1) в 1/32 финала Кубка Беларуси оказалась под вопросом, сообщает «Прессбол».

По регламенту, в составе команды должны играть одновременно не менее восьми граждан Беларуси. Однако в составе «Лиды» выступали четверо граждан России.

Факты и документы по этому матчу переданы в КДК АБФФ, который и примет решение об участнике 1/16 финала Кубка.

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Победа «Лиды» над «Мелиоратором» (2:1) в 1/32 финала Кубка Беларуси оказалась под вопросом, сообщает «Прессбол».
 
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