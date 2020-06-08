Победа «Лиды» над «Мелиоратором» в Кубке Беларуси может быть аннулирована. В составе лидчан вышли четверо россиян

Источник материала: Tribuna.com

Победа «Лиды» над (2:1) в 1/32 финала Кубка Беларуси оказалась под вопросом, сообщает «Прессбол».

По регламенту, в составе команды должны играть одновременно не менее восьми граждан Беларуси. Однако в составе «Лиды» выступали четверо граждан России.

Факты и документы по этому матчу переданы в КДК АБФФ, который и примет решение об участнике 1/16 финала Кубка.