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Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения

10.06.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения, начиная с сезона - 2023/24. Количество команд будет сокращено с 32 до 24. Решение принято на Генеральной ассамблее Лиги чемпионов, которая прошла в режиме онлайн-конференции. При этом в соревновании должно быть представлено не менее 12 лиг. Точный формат соревнований и распределение квот будут разработаны дополнительно. Напомним, в грядущем турнире Беларусь в Лиге чемпионов представят "Юность" и "Неман".

 
 
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Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения, начиная с сезона - 2023/24. Количество команд будет сокращено с 32 до 24. Решение принято на Генеральной ассамблее...
 
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