|
Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения
10.06.2020 12:51 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФормат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения, начиная с сезона - 2023/24. Количество команд будет сокращено с 32 до 24. Решение принято на Генеральной ассамблее Лиги чемпионов, которая прошла в режиме онлайн-конференции. При этом в соревновании должно быть представлено не менее 12 лиг. Точный формат соревнований и распределение квот будут разработаны дополнительно. Напомним, в грядущем турнире Беларусь в Лиге чемпионов представят "Юность" и "Неман".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения, начиная с сезона - 2023/24. Количество команд будет сокращено с 32 до 24. Решение принято на Генеральной ассамблее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)