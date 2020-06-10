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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения, начиная с сезона - 2023/24. Количество команд будет сокращено с 32 до 24. Решение принято на Генеральной ассамблее...

Формат хоккейной Лиги чемпионов претерпит изменения, начиная с сезона - 2023/24. Количество команд будет сокращено с 32 до 24. Решение принято на Генеральной ассамблее Лиги чемпионов, которая прошла в режиме онлайн-конференции. При этом в соревновании должно быть представлено не менее 12 лиг. Точный формат соревнований и распределение квот будут разработаны дополнительно. Напомним, в грядущем турнире Беларусь в Лиге чемпионов представят "Юность" и "Неман".