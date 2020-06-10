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План по возобновлению Лиги чемпионов

10.06.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Ответные матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа, а уже через три дня в Лиссабоне хотят провести мини-турнир с участием восьми команд: плей-офф из одного матча на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш".
 
 
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Ответные матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа, а уже через три дня в Лиссабоне хотят провести мини-турнир с участием восьми команд:...
 
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