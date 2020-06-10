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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так План по возобновлению Лиги чемпионов Ответные матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа, а уже через три дня в Лиссабоне хотят провести мини-турнир с участием восьми команд:...

Ответные матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа, а уже через три дня в Лиссабоне хотят провести мини-турнир с участием восьми команд: плей-офф из одного матча на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш".