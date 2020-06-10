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Сергей Матвейчик усилит "Динамо-Минск"

10.06.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Переход Сергея Матвейчика в минское “Динамо” - усиление для клуба, считает спортивный директор "бело-синих" Юрий Поклад. Защитник и ранее находился в сфере интересов “динамовцев”, но заполучить футболиста “Шахтера” и национальной команды удалось только недавно.
 
 
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Переход Сергея Матвейчика в минское “Динамо” - усиление для клуба, считает спортивный директор "бело-синих" Юрий Поклад. Защитник и ранее находился в сфере...
 
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