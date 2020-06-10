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ЦСКА поздравил Гончаренко с 43-летием сценой из «Сияния»: вместо Николсона с топором – тренер армейцев, вместо жены – Тедеско
10.06.2020 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня главному тренеру
Клуб поздравил специалиста с помощью видео с фрагментами из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика.
В известной сцене, где герой Джека Николсона выламывает дверь топором, чтобы добраться до жены в исполнении Шелли Дюваль, ЦСКА заменил Николсона на Гончаренко, а женой изобразил главного тренера «Спартака»
Также в качестве сына героя Николсона был изображен хавбек ЦСКА Иван Обляков.
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ЦСКА поздравил Гончаренко с 43-летием сценой из «Сияния»: вместо Николсона с топором – тренер армейцев, вместо жены – Тедеско
Сегодня главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко исполнилось 43 года.
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