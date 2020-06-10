ЦСКА поздравил Гончаренко с 43-летием сценой из «Сияния»: вместо Николсона с топором – тренер армейцев, вместо жены – Тедеско

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко исполнилось 43 года.

Клуб поздравил специалиста с помощью видео с фрагментами из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика.

В известной сцене, где герой Джека Николсона выламывает дверь топором, чтобы добраться до жены в исполнении Шелли Дюваль, ЦСКА заменил Николсона на Гончаренко, а женой изобразил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско .

Также в качестве сына героя Николсона был изображен хавбек ЦСКА Иван Обляков.