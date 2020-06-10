ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Ковальчук: «Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры»

10.06.2020 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что получает информацию о том, что Беларусь готова принимать Олимпиаду.

«Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры – по количеству объектов, по уровню объектов этих, у нас страна сегодня спортивная, это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации», – сказал Ковальчук в эфире канала «Беларусь 1».

Напомним, осенью 2019 Александр Лукашенко впервые заявил, что Беларусь может провести Олимпиаду с Россией или Украиной. Позже Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что получает информацию о том, что Беларусь готова принимать Олимпиаду.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЦСКА поздравил Гончаренко с 43-летием сценой из «Сияния»: вместо Николсона с топором – тренер армейцев, вместо жены – Тедеско
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика