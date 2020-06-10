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Сергей Ковальчук: «Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры»
10.06.2020 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что получает информацию о том, что Беларусь готова принимать Олимпиаду.
«Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры – по количеству объектов, по уровню объектов этих, у нас страна сегодня спортивная, это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации», – сказал Ковальчук в эфире канала «Беларусь 1».
Напомним, осенью 2019 Александр Лукашенко впервые заявил, что Беларусь может провести Олимпиаду с Россией или Украиной. Позже Лукашенко
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что получает информацию о том, что Беларусь готова принимать Олимпиаду.
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