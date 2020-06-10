Сергей Ковальчук: «Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что получает информацию о том, что Беларусь готова принимать Олимпиаду.

«Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры – по количеству объектов, по уровню объектов этих, у нас страна сегодня спортивная, это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации», – сказал Ковальчук в эфире канала «Беларусь 1».

Напомним, осенью 2019 Александр Лукашенко впервые заявил, что Беларусь может провести Олимпиаду с Россией или Украиной. Позже Лукашенко поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной.