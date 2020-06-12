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Кирилл Альшевский: «Нехайчика назвал «корыто». Это было любя. Но определенная часть людей восприняла это как оскорбление»
12.06.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Часто замечал, что когда говоришь под диктофон и когда идет текст, то не видны эмоции. Тот смысл, который хотел бы передать за счет жестикуляции, взгляда и так далее, не передается. Соответственно, иногда даже теряется определенный смысл.
Ситуация, которая была после игры с «Ислочью», когда я Пашу
В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!
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Кирилл Альшевский: «Нехайчика назвал «корыто». Это было любя. Но определенная часть людей восприняла это как оскорбление»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский объяснил, почему предпочитает давать видеоинтервью.
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