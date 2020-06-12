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Кирилл Альшевский: «Нехайчика назвал «корыто». Это было любя. Но определенная часть людей восприняла это как оскорбление»

12.06.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский объяснил, почему предпочитает давать видеоинтервью.

«Часто замечал, что когда говоришь под диктофон и когда идет текст, то не видны эмоции. Тот смысл, который хотел бы передать за счет жестикуляции, взгляда и так далее, не передается. Соответственно, иногда даже теряется определенный смысл.

Ситуация, которая была после игры с «Ислочью», когда я Пашу Нехайчика назвал «корыто». Это было любя. Я улыбался при этом. Стопроцентная шутка. Но потом, как мои близкие рассказали, реакция была неоднозначная. Определенная часть людей восприняла это как оскорбление Паши, что в принципе вызывает только улыбку. Здесь лишний раз в этом убедился, что проще говорить, когда тебя видят и понимают, как ты хочешь это сказать, – сказал Альшевский.

В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский объяснил, почему предпочитает давать видеоинтервью.
 
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