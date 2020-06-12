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Юрий Розанов: «Чемпионат Беларуси стал глотком свежего воздуха. И наплевать, что там не играют Месси с Криштиану»

12.06.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Юрий Розанов рассказал о просмотре чемпионата Беларуси.

– Во время вынужденной паузы чего вам больше не хватало, собственно футбола или комментаторских голосов?

– Хороший вопрос. Футбола, конечно, не хватало. Не большой поклонник смотреть что-то в записи, люблю «лайв», поэтому чемпионат Беларуси стал глотком свежего воздуха. И наплевать, что там не играют Месси с Криштиану.

С другой стороны, понимал со всеми своими «химиями», КТ и МРТ: пауза мне даже на руку, не такая сильная загрузка по работе. Сказать, что прямо задыхался без футбола, наверное, нельзя. Знал ведь, что все вернется. Зато сейчас в субботу-воскресенье, начиная с двух часов дня, меня не тронь. Лег, и давай переключать каналы. Не наелся еще футболом. Значит, не хватало.

– Чемпионат Беларуси привлекает в футбольном смысле или потому, что в вас течет белорусская кровь?

– Возможно, по обеим причинам. Они динамично играют, а кровушка еще и подталкивает понять, чем футбольное Жодино отличается от Борисова. Правы или не правы белорусы, что не свернули чемпионат, – другой вопрос, но это интересно. Хотя и не до такой степени, чтобы сесть за диссертацию о белорусском футболе, – сказал Розанов.

В последних 6 матчах БАТЭ забивает в первом тайме. На гол «Шахтеру» до перерыва дают кэф 2.17! ⚽

 
 
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Российский комментатор Юрий Розанов рассказал о просмотре чемпионата Беларуси.
 
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