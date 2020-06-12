Василий Уткин: «Уверены, что Лукашенко останется президентом Беларуси хотя бы на следующий год? Я – нет»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин ответил на вопрос подписчика на своем YouTube-канале .

- Если бы карантин продлился бы три года, то вы стали бы следить за чемпионатом Беларуси ?

– Если бы карантин продолжился три года... Слушайте, а вы уверены, что Лукашенко останется президентом Беларуси хотя бы на следующий год? Я – нет. Все-таки это демократическая страна, там демократические выборы – это свободная страна, правда же? Там сейчас будут выборы президента.

А если бы был другой президент, то я думаю, что в случае продолжения эпидемии, думаю, что он бы закрыл чемпионат страны по футболу, как и все нормальные люди, – сказал Уткин.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь