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Василий Уткин: «Уверены, что Лукашенко останется президентом Беларуси хотя бы на следующий год? Я – нет»

12.06.2020 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин ответил на вопрос подписчика на своем YouTube-канале.

- Если бы карантин продлился бы три года, то вы стали бы следить за чемпионатом Беларуси?

– Если бы карантин продолжился три года... Слушайте, а вы уверены, что Лукашенко останется президентом Беларуси хотя бы на следующий год? Я – нет. Все-таки это демократическая страна, там демократические выборы – это свободная страна, правда же? Там сейчас будут выборы президента.

А если бы был другой президент, то я думаю, что в случае продолжения эпидемии, думаю, что он бы закрыл чемпионат страны по футболу, как и все нормальные люди, – сказал Уткин.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Журналист Василий Уткин ответил на вопрос подписчика на своем YouTube-канале.
 
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