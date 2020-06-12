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МФК "Столица" - бронзовый призер чемпионата Беларуси

12.06.2020 20:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Столица" - бронзовый призер чемпионата Беларуси по мини-футболу. После домашней победы 4:1, сегодня в ответном матче "Беларуская чыгунка" вновь повержена, 6:3. Счет финальной серии до трех побед между "Витэном" и ВРЗ пока ничейный, 1:1.
 
 
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"Столица" - бронзовый призер чемпионата Беларуси по мини-футболу. После домашней победы 4:1, сегодня в ответном матче "Беларуская чыгунка" вновь повержена, 6:3. Счет...
 
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