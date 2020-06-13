Бабарико рассказал, что он спортсмен и выразил мнение об исходе выборов: «Либо мы как европейские люди сделаем нашу революцию надежды без крови, либо – «Чаушеску»

Источник материала: Tribuna.com

Виктор Бабарико, который планирует баллотироваться на пост президента Беларуси, поделился мнением о происходящем в стране.

- Будете ли заказывать социологическое исследование перед выборами? Оно стоит около 8 тысяч долларов через Академию наук.

– Мы думали об этом. Но оно стоит больших денег, реально больших денег. Наш избирательный фонд всего 100 тысяч,и отдать почти 10% на опрос – это слишком.

Второе. Это исследование продлится более 2 недель как минимум – это потеря времени.

Третье. Мы так и не ответили на вопрос – зачем нам это нужно? Глядя на меня, может, не поверите, но я бывший спортсмен. Я точно знаю: если ты бежишь впереди, любая оглядка, любое отвлечение внимания, неуверенность — это потеря секунды. Твоя задача – выполнять то, что делаешь. В остальном помогут тренеры. Если ты отстаешь, кто-то скажет: ускорься. Поэтому мы не совсем понимаем, зачем нам это нужно.

И последнее. Так нас приучила система за 26 лет: мы не уверены, что нам это исследование будет представлено в том виде, который реально получен. А согласитесь, получить за свои деньги неправдивую информацию – это верх обиды.

Поэтому решили не делать.

- Постоянно слышим: «Страну никому не отдам».

– Я 20 лет был председателем правления «Белгазпромбанка». Я живу в деревне, у меня дом открыт. У меня никогда не было охраны. В моей жизни изменилось только одно: я решился участвовать в этой гонке.

Конечно, мы понимаем, что могут быть другие варианты.

«Страну никому не отдам» – но уже сейчас нечем кормить людей. Во что я верю и в чем убежден: после 11 мая Беларусь уже другая. Беларуси, которая была до 11 мая, вы уже не увидите. Она проснулась.

Либо мы как европейские люди, как самая мирная нация, сделаем нашу революцию надежды без крови, как сделали в Чехии, во многих других странах, либо — я очень этого не хочу – «Чаушеску».

Но в Беларуси шансов не измениться больше не существует. Вопрос во времени. И это время – не пятилетка до следующих выборов. Я знаю только одно: Беларусь свою независимость не отдаст. Поэтому мне кажется, что в интересах всех – это просто провести честные выборы.

Я верю, что у меня или у моих поклонников — более трех с половиной миллионов. Давайте это проверим на экзамене — вот и все. Просто проверим. Давайте проведем экзамен. Зачем убивать кого-то, чтобы провести экзамен?

Я занимаю такую позицию: я подал заявление на «соискание» определенной должности. Моя задача – представить свою программу и убедить, что я готов.

Возможно, кто-то считает, что не нужен менеджер, а нужен вождь. Есть два понятия, и я в этом абсолютно убежден.

Есть лидер большого народа, которому временно дали возможность представлять интересы этого народа. А есть пастух, у которого сторожевые собаки и у которого есть овцы и бараны. Это две абсолютно разные модели поведения.

Так вот я считаю, что мы – большая страна, которой нужен на определенное время лидер. Мы не стадо. Если кто-то считает по—другому – давайте спросим: мы люди или мы стадо? Я иду с посылом к людям, что им нужен лидер. А кто-то идет с посылом, что «вы стадо, которое ходило постоянно под кнутом», – сказал Бабарико.