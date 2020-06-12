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Милевский о драке с Алиевым: «Кент за нож начал хвататься. Играли в карты с Белькевичем на отжимания на сборах»
13.06.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Артем Милевский рассказал о конфликте с экс-хавбеком
«Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда еще был в «Динамо», и
И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли «Сан-Мигель»... И они нас утюжат жестко. Мы в «Дурака» играем. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались.
Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают, смеются, падают: «Кенты, вы что творите?» Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли.
Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины», – сказал Милевский.
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Милевский о драке с Алиевым: «Кент за нож начал хвататься. Играли в карты с Белькевичем на отжимания на сборах»
Полузащитник Артем Милевский рассказал о конфликте с экс-хавбеком Александром Алиевым в период, когда оба выступали за киевское «Динамо».
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