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Макслайн – Первая лига. 8-й тур. «Крумкачы» против «Волны», «Лида» в гостях у «Гомеля» и другие матчи

13.06.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Макслайн – Первая лига

8-й тур

Крумкачы – Волна
Дата проведения
13 июня, 16.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча

 

Гранит – Сморгонь
Дата проведения
13 июня, 17.00, «Полесье»
Онлайн матча

 

Арсенал Дзержинск – Спутник
Дата проведения
13 июня, 18.00, «РЦОР-БГУ»
Онлайн матча

 

Гомель – Лида
Дата проведения
13 июня, 19.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча

 

Химик Светлогорск – Слоним 2017
Дата проведения
14 июня, 16.00, «Stadyen Chimik »
Онлайн матча

 

Нафтан – Ошмяны
Дата проведения
14 июня, 17.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Локомотив Гомель – Орша
Дата проведения
14 июня, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

Таблица

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси Макслайн – Первая лига 8-й тур Таблица Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
 
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