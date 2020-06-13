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Тремя матчами продолжится сегодня 13-й тур чемпионата Беларуси по футбол

13.06.2020 12:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Выделим поединок в Жодино. Третья команда турнира – "Торпедо" - примет действующего чемпиона - брестское "Динамо", которое пока на пятой строке. Двумя часами ранее "Неман" примет  "Смолевичи".  Заключительный матч дня - "Динамо-Минск»  против "Славии". Все поединки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".



 
Теги: Минск
 
 
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Выделим поединок в Жодино. Третья команда турнира – "Торпедо" - примет действующего чемпиона - брестское "Динамо", которое пока на пятой строке. Двумя часами ранее...
 
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