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Тремя матчами продолжится сегодня 13-й тур чемпионата Беларуси по футбол
13.06.2020 12:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВыделим поединок в Жодино. Третья команда турнира – "Торпедо" - примет действующего чемпиона - брестское "Динамо", которое пока на пятой строке. Двумя часами ранее "Неман" примет "Смолевичи". Заключительный матч дня - "Динамо-Минск» против "Славии". Все поединки в прямом эфире покажет
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Выделим поединок в Жодино. Третья команда турнира – "Торпедо" - примет действующего чемпиона - брестское "Динамо", которое пока на пятой строке. Двумя часами ранее...
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