|
Кульбаков пройдет просмотр в «Сочи»
13.06.2020 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский голкипер
Отметим, что вратарь минувший сезон провел в «Нефтянике», где сыграл 28 матчей, в том числе пять в плей-офф. В шести встречах Кульбаков оставил свои ворота в неприкосновенности.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский голкипер Иван Кульбаков пройдет просмотр в «Сочи».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)