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Кульбаков пройдет просмотр в «Сочи»

13.06.2020 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский голкипер Иван Кульбаков пройдет просмотр в «Сочи». Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко на своем YouTube-канале.

Отметим, что вратарь минувший сезон провел в «Нефтянике», где сыграл 28 матчей, в том числе пять в плей-офф. В шести встречах Кульбаков оставил свои ворота в неприкосновенности.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Кульбаков о белорусских вратарях «Динамо»: «Такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет»

 
 
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Белорусский голкипер Иван Кульбаков пройдет просмотр в «Сочи».
 
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