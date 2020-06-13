Кульбаков пройдет просмотр в «Сочи»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский голкипер пройдет просмотр в . Об этом сообщил журналист на своем YouTube-канале .

Отметим, что вратарь минувший сезон провел в «Нефтянике», где сыграл 28 матчей, в том числе пять в плей-офф. В шести встречах Кульбаков оставил свои ворота в неприкосновенности.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Кульбаков о белорусских вратарях «Динамо»: «Такова политика клуба. Это точно не вина наших ребят и не показатель их способностей. Поэтому своего номера один у нас и нет»