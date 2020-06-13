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Ходасевич о матче БАТЭ – «Шахтер»: «Борисовчане прочнее командной игрой»
13.06.2020 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о предстоящем матче между БАТЭ и «Шахтером» в чемпионате Беларуси.
«При всем уважении к двум набравшим ход
Они очень похожи. У клубов новые тренеры —
Вице‑чемпионы начали первенство с двух поражений кряду, а «горняки» выдали серию без побед из четырех поединков. В Солигорске не удался эксперимент с тактической расстановкой — вовремя вернулись к привычному формату с двумя опорными полузащитниками. В Борисове футболисты тоже долго вникали в нюансы построения игры при новом наставнике — за счет плотного календаря матчей на весеннем отрезке разбежались. По подбору исполнителей — лучшие в лиге. Составить конкуренцию в этом компоненте может только «Динамо» из
Но есть и отличия. БАТЭ прочнее командной игрой. Стасевич много ассистирует (пять голевых передач), Нехайчик стабильно забивает даже в роли полузащитника (пять голов), со скамейки выходит и дает результат «джокер» Милич. А еще добавляют агрессии в атаке Драгун, Скавыш, Настич.
У
В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о предстоящем матче между БАТЭ и «Шахтером» в чемпионате Беларуси.
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