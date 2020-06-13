Ходасевич о матче БАТЭ – «Шахтер»: «Борисовчане прочнее командной игрой»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о предстоящем матче между БАТЭ и «Шахтером» в чемпионате Беларуси.

«При всем уважении к двум набравшим ход и открытиям чемпионата ( ‑­БелАЗ» и ‑БГУ» по‑прежнему в медальной гонке) еще в межсезонье аналитики прочили борьбу за золотые медали ­БАТЭ и «Шахтеру».

Они очень похожи. У клубов новые тренеры — и . По этой причине обе команды испытывали заметные игровые трудности на старте сезона.

Вице‑чемпионы начали первенство с двух поражений кряду, а «горняки» выдали серию без побед из четырех поединков. В Солигорске не удался эксперимент с тактической расстановкой — вовремя вернулись к привычному формату с двумя опорными полузащитниками. В Борисове футболисты тоже долго вникали в нюансы построения игры при новом наставнике — за счет плотного календаря матчей на весеннем отрезке разбежались. По подбору исполнителей — лучшие в лиге. Составить конкуренцию в этом компоненте может только «Динамо» из , если бы не психологический фактор второго сезона после триумфа.

Но есть и отличия. ­БАТЭ прочнее командной игрой. Стасевич много ассистирует (пять голевых передач), Нехайчик стабильно забивает даже в роли полузащитника (пять голов), со скамейки выходит и дает результат «джокер» Милич. А еще добавляют агрессии в атаке Драгун, Скавыш, Настич.

У козыри припрятаны в обороне — всего три пропущенных мяча! Сухая серия голкипера Гутора, мощь и стабильность опорной зоны в связке Сзоке‑Селява, активность и надежность на фланге Антича — основная игровая стилистика «горняков» в сезоне. При важном обстоятельстве: в шикарной форме молодой форвард . В его игре и голах сила и слабость команды одновременно», – написал Ходасевич.

В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!