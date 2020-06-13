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Шершуков о возможном отстранении тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр: «Беларусь никогда и никому за сокрытие проб точно не платила»

13.06.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр из-за коррупции и антидопинговых нарушений Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Это заявление прокомментировал главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков.

«Что-то подобное должно было случиться. Мы все знали и постоянно сталкивались с политикой, которую проводил Тамаш Аян. Но ничего сделать не могли. Насколько я знаю, года четыре назад был собран большой пакет документов, разоблачающих авторитарность и коррумпированность руководства IWF.

Вопрос был поднят на Международном конгрессе, копии направлены в МОК, но Аян на тот момент входил в президиум Международного олимпийского комитета. Каким-то образом дело должного хода не получило. Два года назад на подобные факты общее внимание пробовали обратить россияне, но также безуспешно. Ситуация назревала, и вот нарыв лопнул.  

В прежнюю систему сборная Беларуси никак не вписывалась. Таких денег у нас не было, да и позиция руководства Белорусского тяжелоатлетического союза и попечительского совета была жесткой: ни в какие незаконные контакты с Аяном не вступать. С другой стороны, на том, чтобы дело расследовал Ричард Макларен, настаивала и нынешняя исполняющая обязанности IWF Урсула Папандреа.

Целью было вскрыть все то, что годами накапливалось в тяжелой атлетике. Факты там очень серьезные, и последствия будут соответствующие. Правда, едва ли для Беларуси. В число тех 40 скрытых проб попали спортсмены, которые были «выгодны» Тамашу Аяну, а Беларусь никогда и никому за сокрытие проб точно не платила.

В докладе Макларена, например, наша страна, наоборот, упоминается в числе тех, где количество допинг-проб за последние годы выросло в разы. Нас тестируют очень серьезно, и мы уже привыкли жить и тренироваться под этим давлением», – сказал Шершуков.

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр из-за коррупции и...
 
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