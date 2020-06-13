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В Беларуси проходит Кубок страны по водным лыжам

13.06.2020 22:22 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь - одна из самых титулованных сборных по водным лыжам на Земле. Наша страна - многократная чемпионка за электротягой, чемпионка в катере и рекордсменка в многоборье. Сезон у атлетов только начался. И сейчас самое время оценить свою форму. 

На Кубке страны побывала Кристина Камыш. Около 80 километров в час - скорость спортсмена в дисциплине слалом. При таком темпе любая помеха (будь-то небольшая волна или слабый ветер) может привести к падению и серьезной травме. Небесная канцелярия к Кубку Беларуси по воднолыжному спорту за катером сегодня была не благосклонна. Электрическая водно-канатная дорога, иначе ее называют риксен, появилась на Птичи 17 лет назад. Здесь оборудована и катерная акватория. Это одна из основных баз национальной сборной, где куются медали. На Кубок Беларуси приехали не все наши лидеры - многие тренируются сейчас в США. Итого - 23 участника.

В Беларуси проходит Кубок страны по водным лыжам


 На разгоне Степан Шпак. Он - трехкратный чемпион мира. В коллекции нет только олимпийской медали. Водные лыжи не входят в программу Игр. Надежда на перемены есть. В воднолыжном спорте 3 дисциплины: слалом, фигурное катание и прыжки с трамплина. Это сложно-технический вид. И многое зависит от экипировки. 


Водные лыжи отдаленно напоминают зимние, но есть отличия


Они шире и имеют особую геометрию. Изготавливаются из карбона. Этот материал сверхпрочный и легкий. Данная экипировка подходит для слалома. Стоимость - 4 тысячи белорусских рублей. А вот пара для прыжков с трамплина обойдется дороже еще на 2 тысячи рублей. Интересно, что некоторые спортсмены не ступают на пирс без жидкого мыла.

В Беларуси проходит Кубок страны по водным лыжам


Кого никогда не бывает много на соревнованиях - так это зрителей. Поболеть за наших (причем абсолютно бесплатно) можно завтра. В программе Кубка - фигурное катание и прыжки с трамплина. Схема проезда - на ваших экранах. Борьба стартует в 9:30, а завершится в 5 вечера. 



 
 
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Беларусь - одна из самых титулованных сборных по водным лыжам на Земле. Наша страна - многократная чемпионка за электротягой, чемпионка в катере и рекордсменка в...
 
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