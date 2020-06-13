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Сергей Ташуев: «БАТЭ пытается убаюкать соперника, затем в какой-то момент взрывается. «Шахтер» построит игру на обороне и контратаках»
14.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер «Шахтера»
«БАТЭ сейчас меняет стиль. Это, конечно, не
Матч с
Слабые места «Шахтера»? Мы видим, что команда давно не пропускает, однако тот же
Несомненно, важный момент – это психология. Если «Шахтер» будет надеяться только на контратаку, возникнут проблемы. Нужно отвечать атакой на атаку, изматывать соперника. Если больше бегать без мяча, команда устает морально и физически. Тем более «Шахтер» привык играть на мяче. Без мяча – это не стиль игры этой команды. Если вдруг «Шахтер» откажется от этой структуры игры, появятся проблемы, сто процентов», – сказал Ташуев.
В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!
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Сергей Ташуев: «БАТЭ пытается убаюкать соперника, затем в какой-то момент взрывается. «Шахтер» построит игру на обороне и контратаках»
Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о предстоящем матче БАТЭ против «горняков».
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