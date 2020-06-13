Сергей Ташуев: «БАТЭ пытается убаюкать соперника, затем в какой-то момент взрывается. «Шахтер» построит игру на обороне и контратаках»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Шахтера» поделился мнением о предстоящем матче БАТЭ против «горняков».

«БАТЭ сейчас меняет стиль. Это, конечно, не Гвардиолы и не , но тем не менее игра построена на контроле мяча. БАТЭ пытается убаюкать соперника, затем в какой-то момент взрывается. Думаю, Вернидуб все изучит, посмотрит. Хотя осмелюсь предположить, что игра будет построена на обороне – которая сегодня выглядит надежно – и контратаках. Мне кажется, будет такой стиль. По тем играм БАТЭ, что довелось посмотреть, не могу сказать, что команда постоянно прессингует. Единственное, после потери мяча старается моментально накрывать.

Матч с показал, что в обороне БАТЭ есть определенные проблемы. А наличие таких креативных футболистов, как Баланович, Кендыш, Лисакович, Антич, Подстрелов, которого, кстати, я приглашал в команду, — может стать основным оружием команды в этой игре. Повторюсь, «Шахтер» способен уколоть, нужно лишь поймать пространство.

Слабые места «Шахтера»? Мы видим, что команда давно не пропускает, однако тот же несколько раз был близок к тому, чтобы отличиться. В обороне, думаю, есть слабые места. Хадаркевич? Не могу сказать, что он проваливается. Вроде как парень жесткий, но иногда совершает ошибки на ровном месте: ни с того ни с сего выбросится, потеряет позицию. Эти моменты присутствуют в его игре. Все-таки пара Политевич – Сачивко или даже прошлогодний вариант: Рыбак – Сачивко была получше.

Несомненно, важный момент – это психология. Если «Шахтер» будет надеяться только на контратаку, возникнут проблемы. Нужно отвечать атакой на атаку, изматывать соперника. Если больше бегать без мяча, команда устает морально и физически. Тем более «Шахтер» привык играть на мяче. Без мяча – это не стиль игры этой команды. Если вдруг «Шахтер» откажется от этой структуры игры, появятся проблемы, сто процентов», – сказал Ташуев.

В последних 4 матчах «Шахтер» забивает первым. На этот исход с БАТЭ дают кэф больше 2!