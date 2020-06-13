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Леонид Кучук: «Я так себе этот матч и представлял, что «Славия» будет пытаться контролировать мяч и игра будет до забитого гола»
14.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
- Сегодня вы со «старта» использовали Вергейчика. Как оцените его игру и взаимопонимание с Шикавкой?
– В принципе, он вышел и играл очень хорошо. В прошлом матче забил, в этом навязывал постоянно единоборства. Чем нам помог. Кирилл молодец.
- Какую игру ожидали от «Славии»?
– Команда
- Интересно ли вам работать в чемпионате Беларуси? Сколько нужно времени, чтобы ваша команда играла так, как вы хотите?
– Уже времени нету. Уже сегодня и сейчас нужно играть. Команда перестраивается. Начинает играть, но вы понимаете, что мы очень мало позволяем создавать. Пытаемся не допустить, чтобы даже били по нашим воротам. Двигаемся вперед и спасибо ребятам за то, что они понимают, как нужно играть в обороне и играть в атаке. Не все получается, но мы научились терпеть. Это самое главное.
- Эффектный мяч забил
– Я вообще не делю голы на эффектные и не эффектные. Мяч должен коснуться сетки. Любой мяч, который ты забиваешь, он эффектный и эффективный. Можешь пробегать — и тебе мяч в пятку попал. Это значит, что ты правильно пробежал, правильно открылся. Женя сегодня забил, подтвердил свой статус форварда. Давненько он не забивал. Но на этот гол работала вся команда. Поэтому я благодарен всей команде.
- Вероятно, квалификация
– Ой, давайте не бежать впереди паровоза. До осени еще очень много. Трансферное окно открывается через две недели.
Вот мы должны быть готовы к открытию этого трансферного окна, понимаете? Потому что оно очень короткое, тяжелое. Потому что у тебя нет три-четыре месяца, как в межсезонье, чтобы подготовить и подвести игрока. А почти все чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены. Ты должен подвести игрока, если берешь нового. Это непростое дело, я бы сказал, высший пилотаж. Но трансферы в это окно — тоже высший пилотаж, – сказал Кучук.
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Леонид Кучук: «Я так себе этот матч и представлял, что «Славия» будет пытаться контролировать мяч и игра будет до забитого гола»
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук прокомментировал итог игры со «Славией» (1:0) в матче 13-го тура высшей лиги, передает «Прессбол».
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