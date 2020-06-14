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Грегг Попович: «Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл прогнулся перед Дональдом Трампом»

14.06.2020 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович обрушился с критикой на комиссионера НФЛ Роджера Гуделла, который, по его мнению, «прогнулся» перед президентом США Дональдом Трампом.

«Умный человек управляет НФЛ и не понимает разницу между флагом и тем, что делает страну великой – все люди, которые боролись за право Колина Каперника встать на колено за справедливость.

Флаг не имеет значения. Это просто символ, который люди используют в политических целях, как Дик Чейни в иракской войне.

Гуделл испугался, когда Трамп набросился на преклонение колена, и прогнулся», – передает слова Пповича The New York Times.

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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович обрушился с критикой на комиссионера НФЛ Роджера Гуделла, который, по его мнению, «прогнулся» перед президентом США...
 
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