Грегг Попович: «Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл прогнулся перед Дональдом Трампом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович обрушился с критикой на комиссионера НФЛ Роджера Гуделла, который, по его мнению, «прогнулся» перед президентом США Дональдом Трампом.

«Умный человек управляет НФЛ и не понимает разницу между флагом и тем, что делает страну великой – все люди, которые боролись за право Колина Каперника встать на колено за справедливость.

Флаг не имеет значения. Это просто символ, который люди используют в политических целях, как Дик Чейни в иракской войне.

Гуделл испугался, когда Трамп набросился на преклонение колена, и прогнулся», – передает слова Пповича The New York Times.

Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте

Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили

Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?