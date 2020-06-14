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Футбол. За Кубок Италии поспорят "Ювентус" и "Наполи"

14.06.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Наполи" - второй финалист Кубка Италии. После выездной победы над "Интером" (матч прошел еще 12 февраля) неаполитанцам хватило и ничьей в ответной встрече. Уже на 2-й минуте "нерадзурри" счет открыли, Кристиан Эриксен отличился, но под занавес тайма Дрис Мертенс вернул статус-кво, 1:1, матч так и завершился. Уже 17 июня "Наполи" поспорит за титул с "Ювентусом".
 
 
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"Наполи" - второй финалист Кубка Италии. После выездной победы над "Интером" (матч прошел еще 12 февраля) неаполитанцам хватило и ничьей в ответной встрече. Уже на 2-й...
 
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