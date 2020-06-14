Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. За Кубок Италии поспорят "Ювентус" и "Наполи" "Наполи" - второй финалист Кубка Италии. После выездной победы над "Интером" (матч прошел еще 12 февраля) неаполитанцам хватило и ничьей в ответной встрече. Уже на 2-й...

"Наполи" - второй финалист Кубка Италии. После выездной победы над "Интером" (матч прошел еще 12 февраля) неаполитанцам хватило и ничьей в ответной встрече. Уже на 2-й минуте "нерадзурри" счет открыли, Кристиан Эриксен отличился, но под занавес тайма Дрис Мертенс вернул статус-кво, 1:1, матч так и завершился. Уже 17 июня "Наполи" поспорит за титул с "Ювентусом".