Юрий Вернидуб: «Достойная ничья. Что еще вы хотите услышать? Я не вижу, в чем мы уступили»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал ничью с БАТЭ (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент .com.

– Хорошая игра. Понятно, что мы играли с многолетним чемпионом Беларуси. Готовились к этой игре серьезно. Изучали игру и в принципе то, что хотели, то и поимели. В первом тайме забили, а забивай еще в первом тайме те моменты, которые были, может исход другой был бы.

А во втором тайме надо отдать должное БАТЭ, потому что заиграли веселее, начали исполнять достаточно много этих кроссов с флангов, чем и воспользовались. Первый мяч, который забили после передачи с нашего правого фланга, ну и второй со стандарта, как и мы первый.

Самое важное, что не остановились, играли до конца, забили ответный мяч и сыграли вничью. Я думаю, что самое важное, что мы не проиграли этот бой. Все сражения еще впереди, сегодня только 13-й тур. Поэтому надеюсь, что нас ждут увлекательные игры. 17 туров – будем сражаться до конца.

– Вы на пресс-конференции как-то упоминали, что ваша команда еще ни разу никому не уступила в физической готовности. Как оцените сегодня?

– Я считаю и сегодня не уступили. А в чем мы уступили? Назовите мне момент, где мы уступили БАТЭ физически?

– Во втором тайме БАТЭ лучше смотрелся.

– Какой исход игры? 2:2. Это обо всем говорит. Достойная ничья. Что еще вы хотите услышать? Я не вижу, в чем мы уступили. Забей в первом тайме те стопроцентные моменты, которые были, я бы посмотрел, как сложилась бы игра дальше. Мы не использовали. Во втором дали забить сопернику. У нас и во втором тайме были неплохие моменты. Я не считаю, что мы в чем-то уступили , – сказал Вернидуб.