Николай Ходасевич о голе «Шахтера»: «Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипер»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и комментатор поделился мнением о фоле игрока «Шахтера» в матче с БАТЭ, после чего солигорский клуб сравнял счет.

«Момент, который будут обсуждать. Момент, после которого «Шахтер» сделал счет ничейным – 2:2. Бурко пошел в перед, Кендыш отдает передачу, затем Бодул и его техника, а затем Сзоке катится и врезается двумя прямыми ногами в голкипера БАТЭ Антона Чичкана. – первый на мяче.

На мой взгляд, конечно, ошибка. Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипера. Да не важно – в любого игрока. Это фол. У нас нет системы ВАР. Но это будет обсуждаться. – сказал Ходасевич в эфире «Яснае ТВ» .

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