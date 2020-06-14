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Николай Ходасевич о голе «Шахтера»: «Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипер»
14.06.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист и комментатор
«Момент, который будут обсуждать. Момент, после которого «Шахтер» сделал счет ничейным – 2:2. Бурко пошел в перед, Кендыш отдает передачу, затем Бодул и его техника, а затем Сзоке катится и врезается двумя прямыми ногами в голкипера БАТЭ Антона Чичкана.
На мой взгляд, конечно, ошибка. Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипера. Да не важно – в любого игрока. Это фол. У нас нет системы ВАР. Но это будет обсуждаться. – сказал Ходасевич в эфире
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Николай Ходасевич о голе «Шахтера»: «Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипер»
Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о фоле игрока «Шахтера» Юлиуса Сзоке в матче с БАТЭ, после чего солигорский клуб сравнял счет.
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