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Николай Ходасевич о голе «Шахтера»: «Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипер»

14.06.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о фоле игрока «Шахтера» Юлиуса Сзоке в матче с БАТЭ, после чего солигорский клуб сравнял счет.

«Момент, который будут обсуждать. Момент, после которого «Шахтер» сделал счет ничейным – 2:2. Бурко пошел в перед, Кендыш отдает передачу, затем Бодул и его техника, а затем Сзоке катится и врезается двумя прямыми ногами в голкипера БАТЭ Антона Чичкана. Дмитрий Подстрелов – первый на мяче.

На мой взгляд, конечно, ошибка. Это 100-процентное нарушение правил. Двумя ногами вперед врезаться в голкипера. Да не важно – в любого игрока. Это фол. У нас нет системы ВАР. Но это будет обсуждаться. – сказал Ходасевич в эфире «Яснае ТВ».

Скрипченко о моменте с голом Подстрелова: «Безусловно, здесь нарушение правил»

БАТЭ сделал камбэк после слабого первого тайма и был близок к победе, но «Шахтер» спас очень спорный гол

 
 
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о фоле игрока «Шахтера» Юлиуса Сзоке в матче с БАТЭ, после чего солигорский клуб сравнял счет.
 
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