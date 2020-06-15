Дмитрий Бага: «Если во вратаря врезаются двумя ногами – это нарушение правил»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага прокомментировал результат матча с (2:2).

– Обидно второй матч подряд терять очки. До перерыва мы действовали не лучшим образом. Рано пропустили, в дальнейшем часто совершали потери в простых ситуациях, из-за чего пришлось много бегать, растрачивать силы. В раздевалке конструктивно пообщались, тренерский штаб внес определенные корректировки, которые помогли. Прежде всего добавили в агрессии, благодаря чему выиграли немало важных единоборств, принялись быстрее двигать мяч, постоянно давили на чужую штрафную.

Чисто внешне казалось, что практически не покидали половину поля соперников. В итоге организовали хорошие голы. Когда счет стал 2:1, оставалось еще достаточно времени до финального свистка. Тем не менее присутствовала уверенность, что сумеем одержать победу, поскольку на том отрезке являлись на поле единым целым, сражались друг за друга.

Случившееся на 81-й минуте? Выносить оценку должны компетентные органы. Возможно, не разбираюсь в нюансах судейства, но мое мнение: если во вратаря врезаются двумя ногами – это нарушение правил.

Естественно, затратили уйму энергии на споры и выяснение отношений, отчего чуть выбились из колеи. Впрочем, даже в подобных обстоятельствах создали еще стопроцентный момент – жаль, промахнулся с выгодной позиции.

Горечь от результата, безусловно, есть. С другой стороны, жизнь продолжается. Необходимо работать и играть так, как сегодня во втором тайме, – сказал Бага.

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