ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Бага: «Если во вратаря врезаются двумя ногами – это нарушение правил»

15.06.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага прокомментировал результат матча с «Шахтером» (2:2).

– Обидно второй матч подряд терять очки. До перерыва мы действовали не лучшим образом. Рано пропустили, в дальнейшем часто совершали потери в простых ситуациях, из-за чего пришлось много бегать, растрачивать силы. В раздевалке конструктивно пообщались, тренерский штаб внес определенные корректировки, которые помогли. Прежде всего добавили в агрессии, благодаря чему выиграли немало важных единоборств, принялись быстрее двигать мяч, постоянно давили на чужую штрафную.

Чисто внешне казалось, что практически не покидали половину поля соперников. В итоге организовали хорошие голы. Когда счет стал 2:1, оставалось еще достаточно времени до финального свистка. Тем не менее присутствовала уверенность, что сумеем одержать победу, поскольку на том отрезке являлись на поле единым целым, сражались друг за друга.

Случившееся на 81-й минуте? Выносить оценку должны компетентные органы. Возможно, не разбираюсь в нюансах судейства, но мое мнение: если во вратаря врезаются двумя ногами – это нарушение правил.

Естественно, затратили уйму энергии на споры и выяснение отношений, отчего чуть выбились из колеи. Впрочем, даже в подобных обстоятельствах создали еще стопроцентный момент – жаль, Макс Скавыш промахнулся с выгодной позиции.

Горечь от результата, безусловно, есть. С другой стороны, жизнь продолжается. Необходимо работать и играть так, как сегодня во втором тайме, – сказал Бага.

БАТЭ в ярости из-за гола, который спас «Шахтера» (Капский назвал его беспределом). Эксперты тоже уверены, что фол был

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага прокомментировал результат матча с «Шахтером» (2:2).
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Челси» рассматривает Теллеса, Тальяфико и Курзава как альтернативы Чилуэллу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика