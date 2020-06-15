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БАТЭ И "Шахтер" разошлись миром

15.06.2020 13:32 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу  БАТЭ - "Шахтер"  завершился поздно вечером накануне. Обе команды побывали в роли лидера, но к финальному свистку Виталия Севостьяника пришли с равными цифрами, 2:2. Хозяева наверняка остались недовольны эпизодом, после которого "горняки" провели второй мяч. В таблице команды остались на прежних позициях. БАТЭ - первый, "Шахтер" сразу за борисовчанами. Команды разделяют два очка.
 
 
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Главный матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу  БАТЭ - "Шахтер"  завершился поздно вечером накануне. Обе команды побывали в роли лидера, но к финальному...
 
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