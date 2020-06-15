|
"Рух" три из четырех поражений потерпел в Бресте
15.06.2020 13:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБрестский "Рух" на своем поле принимал "Витебск" и потерпел минимальное поражение. Викторию гостям принес точный удар молдованина Николаеску. Это 6 мяч для нападающего в сезоне.
Первая победа "Белшины"В еще одном матче воскресенья первую победу в сезоне одержала "Белшина", благодаря голу Леонида Ковеля на Энергетиком-БГУ, 1:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский "Рух" на своем поле принимал "Витебск" и потерпел минимальное поражение. Викторию гостям принес точный удар молдованина Николаеску. Это 6 мяч для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)