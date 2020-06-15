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"Рух" три из четырех поражений потерпел в Бресте

15.06.2020 13:32 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Брестский "Рух" на своем поле принимал "Витебск" и потерпел минимальное поражение. Викторию гостям принес точный удар молдованина Николаеску. Это 6 мяч для нападающего в сезоне.

Первая победа "Белшины"

В еще одном матче воскресенья первую победу в сезоне одержала "Белшина", благодаря голу Леонида Ковеля на Энергетиком-БГУ, 1:0.

 
Теги: Витебск
 
 
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Брестский "Рух" на своем поле принимал "Витебск" и потерпел минимальное поражение. Викторию гостям принес точный удар молдованина Николаеску. Это 6 мяч для...
 
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