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Вице-президент федерации кикбоксинга о выборах-2020: «Перемены – это не только голосование. Перемены начинаются с самого себя»

16.06.2020 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вице-президент федерации кикбоксинга Дмитрий Пясецкий рассуждает о том, какие перемены нужны стране.

- Что хорошего Лукашенко сделал для спорта?

– На это можно смотреть с разных сторон. Допустим, я знаю ряд стран, где люди ездят исключительно за свои деньги. Конечно, там может быть зарплата другая и есть вариант больше подтянуть спонсорство, потому что у нас с партнерами очень туго. Если кто-то что-то помогает, то очень централизованно в области хоккея или футбола. Но надо отдать должное: есть Министерство спорта. Есть ребята, которые стоят на ставках. Есть Городской спортивный комитет и школы, которые выделяют деньги. Да, этого мало, их не хватает, но они выделяются – деньги на какие-то международные старты. Именно поэтому наша команда и закреплена в тройке-пятерке лучших. Грех уж так жаловаться. Конечно, хотелось бы больше, потому что по какой-то причине белорусской талантливой и голодной молодежи много.

- Как думаете, 9 августа произойдут какие-то изменения?

– Не знаю. Людям надо очень хотеть перемен. И перемены – это не только голосование. Перемены начинаются с самого себя. Конечно, меня волнует ситуация с Беларусью, но выходить куда-то на пикеты и кричать – не вижу смысла, потому что... Наверное, может быть, какой-то момент настанет, когда и я могу так сделать, но ты иди и сделай свою работу хорошо. Подбери бумажки в своем подъезде, иди наладь отношения со своим сыном и дочерью и т.д. С этой стороны точно надо начинать. А это мы говорим уже о культуре и традициях, которые передаются в рамках семьи и в школе.

Вы когда последний раз были в школе? Были на классном собрании, вникали в то, какой контакт у учителей и учеников? Это очень сильно отличается от того, что раньше было. А программа образования? Она мне вообще напоминает какой-то 19 век. То есть мы столько всего знаем из интернета, из всех этих информационных сетей по поводу методов образования, даже начиная с садика, но мы же пользуемся каким-то старьем. Может с этого в стране начать перемены? – считает Пясецкий.

 

 

 
 
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Вице-президент федерации кикбоксинга Дмитрий Пясецкий рассуждает о том, какие перемены нужны стране.
 
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