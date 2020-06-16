|
Исаев об ошибке Севостьяника: «Это не усталость, это некомпетентность, чтобы не сказать хуже»
16.06.2020 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Я не пытаюсь оправдать действия арбитра». Но именно сейчас Дмитрий пытается проявить корпоративную солидарность, как минимум. А всего-то сказать нужно – судья ошибся. Приравнивание выполнение радостных обязанностей в виде челночного бега к героическому поступку (а футбол в дождь особый бонус) вызывает улыбку. Есть простая альтернатива, уступить место тому, кто выдерживает «невыносимые» нагрузки.
И почему бы на матч основных конкурентов на звание чемпиона страны не назначить пять судей? Может быть, именно пятый и разглядел бы грубейшее нарушение правил против голкипера. А может именно поэтому не назначали пять судей, чтобы пятый чего лишнего не рассмотрел?
Уж очень очевидное нарушение, и оправдания арбитра в усталости смешны. Это не усталость, это некомпетентность, чтобы не сказать хуже. Главной оценкой объективности принятия решения судьей, была реакция парней из
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об эпизоде со вторым голом «Шахтера» в ворота БАТЭ, а также прокомментировал заявление Дмитрия Герчикова,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)