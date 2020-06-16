Исаев об ошибке Севостьяника: «Это не усталость, это некомпетентность, чтобы не сказать хуже»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент поделился мнением об эпизоде со вторым голом «Шахтера» в ворота , а также прокомментировал заявление Дмитрия Герчикова , который отметил, что судья мог устать.

«Я не пытаюсь оправдать действия арбитра». Но именно сейчас Дмитрий пытается проявить корпоративную солидарность, как минимум. А всего-то сказать нужно – судья ошибся. Приравнивание выполнение радостных обязанностей в виде челночного бега к героическому поступку (а футбол в дождь особый бонус) вызывает улыбку. Есть простая альтернатива, уступить место тому, кто выдерживает «невыносимые» нагрузки.

И почему бы на матч основных конкурентов на звание чемпиона страны не назначить пять судей? Может быть, именно пятый и разглядел бы грубейшее нарушение правил против голкипера. А может именно поэтому не назначали пять судей, чтобы пятый чего лишнего не рассмотрел?

Уж очень очевидное нарушение, и оправдания арбитра в усталости смешны. Это не усталость, это некомпетентность, чтобы не сказать хуже. Главной оценкой объективности принятия решения судьей, была реакция парней из в течении первых двух секунд после забитого мяча – они смотрели на рефери в ожидании», – написал Исаев.