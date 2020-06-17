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Шлойдо о возможном изменении в регламенте чемпионата: «Минск» будет в выигрыше. Еще можно было бы ввести правило, чтобы играли свои воспитанники»
17.06.2020 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор
«Мы от этого будем только в выигрыше. Потому что у ФК «Минск» как ни у одной другой команды много своих воспитанников. И для нас, чем больше будет на поле белорусских игроков, собственных воспитанников, тем лучше. Вы же сами понимаете. Так что для «Минска» вообще никаких проблем не должно возникнуть.
А еще можно было бы ввести правило, чтобы играли свои воспитанники. Для нас это вообще будет замечательно», – сказал Шлойдо.
Ранее
В частности, планируется, что на поле должны будут одновременно находиться не менее 6 футболистов с белорусским гражданством (сейчас – 5) один из которых – не достигший возраста 22 лет.
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Шлойдо о возможном изменении в регламенте чемпионата: «Минск» будет в выигрыше. Еще можно было бы ввести правило, чтобы играли свои воспитанники»
Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо поделился мнением о возможном изменении в регламенте высшей лиги-2021.
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