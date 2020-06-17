ЛЧ доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы и полуфиналы будут из одного матча

Источник материала: Tribuna.com

Исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.

Объявлено, что Лигу чемпионов доиграют в формате «финала восьми» в Лиссабоне. Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа.

Напомним, что в 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».