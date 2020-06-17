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ЛЧ доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы и полуфиналы будут из одного матча
17.06.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.
Объявлено, что
Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа.
Напомним, что в 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».
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Исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.
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