Участник конфликта с судьями под Борисовом: «Спросил судей: «Мужики, что же вы делаете?» Гидревич ответил, что это не мое дело, послал на три буквы и еще назвал меня «чуркой»

Источник материала: Tribuna.com

Участник конфликта с судьями под Борисовом рассказал о разговоре с бригадой Виталия Севостьяника после матча БАТЭ – «Шахтер».

– Насколько знаю, вы решили сами прийти в клуб и извиниться. Зачем?

– Угрызения совести замучили, если честно. Плюс то, что раздули в прессе, не совсем соответствует действительности. Поэтому хочу высказать свою точку зрения.

История такая. Когда закончился матч, я пошел с сыном провожать футболистов. Пошел к воротам, откуда выезжает автобус. Мы стояли, выходили игроки, все как обычно – фото, автографы. И тут появилась бригада судей с инспектором Францом Летяго. Люди начали высказывать свое недовольство в адрес арбитров, я тоже обратился к ним, в частности, к помощнику главного арбитра Сергею Гидревичу, спросил: «Мужики, что же вы делаете?» Никаких матов, никакой нецензурной лексики. Ничего подобного. Гидревич мне ответил, что это не мое дело, послал на три буквы и еще назвал меня «чуркой». А потом ушел.

После этого я подошел к автомобилю, в который садились арбитры. Сразу скажу, что к Севостьянику у меня не было никаких претензий. Он ходил по улице, разговаривал по телефону, и если бы я хотел ему что-то высказать, то спокойно подошел бы. Но меня интересовал не Севостьяник, я шел конкретно к Гидревичу. Подошел к машине, и так как стекла были закрыты, аккуратно постучал. Не барабанил, не бил, а просто постучал. И попросил у Гидревича извиниться передо мной. Окно не открылось, но по губам лайнсмена я прочитал, что он меня снова послал на три буквы.

Подошли ко мне Андрей Анатольевич Капский и Михаил Леонидович Залевский, они сказали, что не стоит конфликтовать. Нужно успокоиться и поехать домой. Мы с сыном сели в автомобиль, я находился на пассажирском сиденье, а сын за рулем. Поехали от «Борисов-Арены». Летяго ехал медленно, мой сын вел быстрее. Машины поравнялись, я махнул из окна рукой, мол, остановись. И машина остановилась. А то, что написано в прессе, что мы неоднократно создавали аварийную обстановку, подрезали, такого не было. Мы встали в своей полосе, они – в своей. Я вышел из машины, подошел, увидел, что окошко чуть приоткрыто. Попросил извинений. Гидревич мне ответил, что сейчас вызовут ГАИ. Я сказал, что без проблем, вызывайте. Арбитры между собой переговорили и тихонько уехали. По своей же полосе, никого не объезжая. При этом ни я, ни сын никаких ударов по машине не наносили. Судьи уехали, а мы отправились в сторону Борисова.

Единственное, когда мы повторно догнали машину с арбитрами, я открыл окно и показал им средний палец. Это признаю. А после этого они поехали в сторону Минска, я поехал в сторону Борисова. Вот и вся история.

Во вторник я пришел в офис клуба с желанием извиниться. Ясно, что такую рекламу плохую сделал БАТЭ, сам вторую ночь не сплю, – рассказал болельщик.

Напомним, после матча БАТЭ – «Шахтер» АБФФ выступила с официальным заявлением о том, что по дороге из Борисова автомобиль с судейской бригадой остановили неизвестные, которые угрожали и оскорбляли арбитров.