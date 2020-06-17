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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лига Европы завершится в Германии 10-21 августа В то же время решающие игры нынешней Лиги Европы запланированы в четырех городах Германии - Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Финалист определится...

В то же время решающие игры нынешней Лиги Европы запланированы в четырех городах Германии - Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Финалист определится в Кельне. Все поединки пройдут в период с 10 по 21 августа. Оставшиеся матчи 1/8 финала турнира доиграют 5 и 6 августа.