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Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне 12-23 августа

17.06.2020 19:50 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сезон футбольной Лиги чемпионов после трехмесячной карантинной паузы будет доигран в формате "финала восьми" с 12 по 23 августа. Это означает, что все серии будут состоять из одного поединка, а весь турнир, включая решающую игру, примет Лиссабон. Об этом было объявлено сегодня после заседания исполкома УЕФА. В настоящее время барьер первого раунда плей-офф преодолели французский "Пари Сен-Жермен", итальянская "Аталанта", мадридский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг". В четырех противостояниях 1/8 победитель пока не определен. Ответные матчи за выход в четвертьфинал "Ювентус" - "Лион", "Барселона" - "Наполи", "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" и "Бавария" - "Челси" пройдут 7 и 8 августа. Жеребьевка "финала восьми" намечена на 10 июля в швейцарском Ньоне. Отметим, квалификация следующей Лиги чемпионов будет состоять лишь из одной встречи. 
 
 
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Сезон футбольной Лиги чемпионов после трехмесячной карантинной паузы будет доигран в формате "финала восьми" с 12 по 23 августа. Это означает, что все серии будут...
 
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