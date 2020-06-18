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Гвардиола о расизме: «Мы должны извиниться перед чернокожими за то, как 400 лет обходились с ними»
18.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Игроки обеих команд и судья Энтони Тэйлор встали на одно колено перед матчем, поддержав акцию «Жизни чернокожих имеют значение».
«Во-первых, мы должны извиниться перед чернокожими людьми за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Мне стыдно от того, как мы к ним относились», – сказал тренер.
«Нам нужно отправить сотни миллионов сообщений чернокожим. Мне стыдно и неловко из-за того, что белые люди делали с чернокожими. Как люди могут думать, что они отличаются от других?
Все подобные жесты и акции хороши, это положительный момент – все, что мы можем сделать, чтобы люди осознали, что это [расистское отношение] неприемлемо.
Нам очень многое нужно сделать для чернокожих людей из того, чего мы пока так и не сделали», –
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о расизме после игры с «Арсеналом» (3:0) в 28-м туре АПЛ.
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