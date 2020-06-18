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Гаттузо выиграл первый трофей в карьере тренера. Сарри и Анчелотти не побеждали с «Наполи»

18.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии (0:0, по пенальти – 4:2).

Этот трофей стал первым в тренерской карьере Дженнаро Гаттузо, который в декабре 2019-го сменил в Неаполе Карло Анчелотти.

42-летний итальянец ранее тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан».

Для «Наполи» это первый трофей с 2014 года. При Рафаэле Бенитесе команда в тот год выиграла Кубок и Суперкубок Италии.

Анчелотти и его предшественник Маурицио Сарри не побеждали в турнирах, возглавляя «Наполи».

В последних 3 матчах, где БАТЭ играет на выезде, забивают обе команды. На «обе забьют» с «Белшиной» дают 2.14! ⚽

 
 
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«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии (0:0, по пенальти – 4:2).
 
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