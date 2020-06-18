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Исаев о Вергейчике: «Сосут деньги напрямую из бюджета и ФИФА, даже не делают попыток искать альтернативу»

18.06.2020 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Юрия Вергейчика о возведении манежей в областных городах.

«Что он несет? Какая сегодня разница, потратить валюту за пределами страны или рубли внутри? Пока ведь все свободно конвертируется в обе стороны. Здорово, что строят манежи, это нужно и полезно для детских школ, правда, не для всех справедливо, только для тех, кто ближе и покладистее. Эксплуатация этих манежей сегодня очень нерентабельна, мягко говоря.

А если считать расходы конкретно для команды (проживание, логистика, питание, матчи), Турция все равно дешевле даже перелетом. Сосут деньги напрямую из бюджета и ФИФА, даже не делают попыток искать альтернативу», – написал Исаев в своем Facebook.

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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Юрия Вергейчика о возведении манежей в областных городах.
 
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