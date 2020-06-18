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Кирилл Альшевский: «Белорусские клубы изначально ослабят свой потенциал в еврокубках»
18.06.2020 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Какие последствия могут иметь подобные меры для клубов, выступающих в еврокубках?
– Наши клубы изначально ослабят свой потенциал. Если прежде до старта еврокубковой кампании ее участники могли спокойно заниматься отработкой различных систем игры, схем, наигрыванием оптимальных сочетаний, то теперь сделать подобное они смогут лишь при условии наличия реально конкурентоспособных молодых игроков.
А если такие не появятся, а по большому счету, откуда им взяться (ведь молодых потенциально сильных игроков, способных выступать в еврокубках, у нас практически нет), то, соответственно, какие-то клубы будут сталкиваться с проблемами комплектования состава. Они будут не до конца боеспособными. К тому же существует риск того, что клубы высшей лиги начнут между собой состязаться не по тому, кто какие использует системы игры, какую выстраивает стратегию, а по тому, у кого есть более или менее приемлемый молодой футболист.
И если у какой-то команды не будет качественного молодого игрока, то каждый из соперников будет бить именно по этой болевой точке, по этой позиции, понимая, что именно это слабое звено противника, – сказал
Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании Исполкома
В частности, планируется, что на поле должны будут одновременно находиться не менее 6 футболистов с белорусским гражданством (сейчас – 5) один из которых – не достигший возраста 22 лет.
В последних 5 домашних матчах «Динамо-Брест» пропускает в 1-м тайме. На гол «Городеи» дают кэф 4!
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский считает, что возможные изменения в регламенте высшей лиги-2021 навредят белорусским командам в еврокубках.
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