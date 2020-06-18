Владимир Белявский: «АБФФ пускай обоснует свои шаги конкретными целями, примерами. А не так, что Вергейчик сказал – и давайте делать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский пояснил свою позицию по поводу возможных изменений в регламенте высшей лиги-2021.

«У меня двоякое мнение на этот счет, не могу сказать, плохо это или нет. Надо знать и понимать, для чего вообще планируются эти изменения. Мне кажется, у одна цель – чтобы юношеские, молодежные сборные достигали результатов на международной арене. И вот таким образом функционеры хотят дать игровую практику членам сборных. А потом люди будут надеяться, что эти игроки уедут за границу, будут там прогрессировать. Но разве это так легко?

Я вообще считаю: чтобы молодые футболисты играли, нужно убрать первенство дублеров, а организовать молодежный чемпионат, где будут принимать участие только белорусы и только в возрасте до 23 лет. Если будет сильное молодежное первенство, как в той же России, тогда и будет результат. А искусственно вводить…

Конечно, «Минску» от этого хорошо, у них более-менее хорошая школа. У «Энергетика-БГУ» тоже есть воспитанники. А что делать остальным? Той же «Городее», ? Им нужно будет брать достойных молодых игроков в аренду. А это очередные и немаленькие затраты.

Если федерация решит принять подобные изменения, то пускай обоснует свои шаги конкретными целями, примерами. Если они хотят таким образом развивать белорусский футбол, то, опять же, за это должен кто-то отвечать. А не так, что Вергейчик сказал – и давайте делать. А кто, повторюсь, за это будет отвечать? Бесконтрольно ничего толкового не сделать», – сказал Белявский.

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения