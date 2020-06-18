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Владимир Белявский: «АБФФ пускай обоснует свои шаги конкретными целями, примерами. А не так, что Вергейчик сказал – и давайте делать»
18.06.2020 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ»
«У меня двоякое мнение на этот счет, не могу сказать, плохо это или нет. Надо знать и понимать, для чего вообще планируются эти изменения. Мне кажется, у
Я вообще считаю: чтобы молодые футболисты играли, нужно убрать первенство дублеров, а организовать молодежный чемпионат, где будут принимать участие только белорусы и только в возрасте до 23 лет. Если будет сильное молодежное первенство, как в той же России, тогда и будет результат. А искусственно вводить…
Конечно, «Минску» от этого хорошо, у них более-менее хорошая школа. У «Энергетика-БГУ» тоже есть воспитанники. А что делать остальным? Той же «Городее»,
Если федерация решит принять подобные изменения, то пускай обоснует свои шаги конкретными целями, примерами. Если они хотят таким образом развивать белорусский футбол, то, опять же, за это должен кто-то отвечать. А не так, что Вергейчик сказал – и давайте делать. А кто, повторюсь, за это будет отвечать? Бесконтрольно ничего толкового не сделать», – сказал Белявский.
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Владимир Белявский: «АБФФ пускай обоснует свои шаги конкретными целями, примерами. А не так, что Вергейчик сказал – и давайте делать»
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский пояснил свою позицию по поводу возможных изменений в регламенте высшей лиги-2021.
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